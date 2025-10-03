Language
    राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे सैम पित्रौदा, भाजपा ने साधा निशाना

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि सैम पित्रोदा विदेश नीति के मामलों में राहुल गांधी का मार्गदर्शन नहीं करते लेकिन राहुल के कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के दौरे के दौरान पित्रोदा की उनकी साथ मौजूदगी चिदंबरम के दावे को खारिज करती है। सैम पित्रौदा राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं।

    विदेश दौरे पर राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा लगातार देखे जा रहे हैं (फोटो- एक्स)

     आईएएनएस, नई दिल्ली।

    राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा लगातार देखे जा रहे हैं

    विश्लेषकों का मानना है कि पित्रोदा की उपस्थिति केवल तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित नहीं है बल्कि, यह इस विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक करीबी मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका का संकेत देती है।

    पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं

    राहुल गांधी वर्तमान में दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे चार देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदायों के साथ संवाद कर रहे हैं। 90 वर्षीय पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कई महत्वपूर्ण विदेश यात्राओं का आयोजन किया है। इसमें अमेरिका और यूरोप की यात्राएं शामिल हैं।

    भाजपा ने साधा निशाना

    भाजपा नेताओं का कहना है कि पित्रोदा के विचार कांग्रेस की व्यापक वैचारिक दिशा को दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि पित्रोदा राहुल की विचारदृष्टि को प्रभावित करते हैं, जिसके चलते नेता विपक्ष के बयानों से वैश्विक मंच पर भारत की किरकिरी होती है।

