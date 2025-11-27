Language
    फिर क्राइम सीन के पास दिखा दुष्कर्म का आरोपी सलमान, वीडियो सामने आने के बाद भड़के लोग 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सलमान अभी तक फरार है, जिससे लोगों में गुस्सा है। उसे गौहरगंज में देखा गया है, जहाँ उसने अपराध किया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और इनाम भी घोषित किया गया है। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं।

    Hero Image

    रायसेन में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार। फोटो - सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसको लेकर इलाके के लोगों में गुस्सा भड़क गया है।

    खासकर इसलिए क्योंकि वीडियो में सलमान गौहरगंज में देखा गया है। ये वहीं इलाका है जहां क्राइम हुआ था। अपराध को हुए 144 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन 23 साल का सलमान अभी भी फरार है।

    रायसेन में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार

    छह साल की बच्ची से रेप के बाद सलमान के दो अलग-अलग वीडियो सामने आने से यह मामला गंभीर हो गया है। पहले वीडियो में वह एक ट्रैक्टर ड्राइवर को रास्ता बताते हुए दिख रहा है। वही दूसरे विडियो में वह एक लोकल दुकान से सिगरेट खरीदते स्पॉट किया गया। रायसेन पुलिस ने फुटेज के असली होने की पुष्टि करते हुए कहा कि सलमान अभी भी गौहरगंज मे ही है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने 21 नवंबर को नाबालिग के साथ रेप किया। बच्ची उस समय अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी वह उसके पास आया, उसे चॉकलेट देने का वादा किया और उसे पास के जंगल में ले गया।जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

    जब बच्ची की तलाश शुरू हुई तो लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार सलमान के साथ देखा गया था। छह साल की बच्ची को पहले एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बाद में उसे भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) रेफर कर दिया गया।

    300 से ज्यादा पुलिसकर्मी सलमान की तलाश में

    इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) मिथिलेश कुमार शुक्ला ने कहा, 'सलमान को गिरफ्तार करने के लिए 10-11 टीमें काम कर रही हैं। जहां भी हमें कोई सुराग मिलेगा, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। यह सच है कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन हम अमल को जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारी टीमें पहले दिन से ही घटनाओं पर काम कर रही हैं।'

    300 से ज्यादा पुलिस वाले तलाश में लगे हुए हैं। सलमान के पोस्टर बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 30,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है।

    पुलिस की तलाश जारी

    घटना के पांचवें दिन बुधवार को गौहरगंज स्कूल ग्राउंड में सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि, जैसे ही भीड़ तितर-बितर हुई, युवाओं का एक ग्रुप मुस्लिम बावली बस्ती की ओर बढ़ गया। भीड़ भाध्ती देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए।

    बड़े पैमाने पर गुस्से को देखते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रायसेन के पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय से अटैच करने और मिसरोद स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को हटाने के निर्देश दिए।