मुंबई में भीख मांगते मिली सलीम दुरानी की पूर्व पत्नी पत्नी रेखा! रिश्तेदारों से जुटाए जा रहे सबूत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रहे सलीम दुरानी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दुरानी का 2023 में निधन हो गया था। इंटरनेट मीडिया पर एक महिला का वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह महिला खुद को उनकी पत्नी बता रही है। महिला की पहचान रेखा श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो हाल ही में बेलापुर की सड़कों पर भीख मांगती हुई पाई गई थीं।

इस वीडियो ने मुंबई के आम लोगों और क्रिकेट जगत के बीच कौतूहल मचा दी है। हालांकि, दुरानी राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वे मुंबई में ही रहते थे। महिला के दावे की सच्चाई जानने के लिए एनजीओ हेल्प ड्राइव फाउंडेशन ने रेखा श्रीवास्तव की बेटी का पता लगाया है। बेटी ने पुष्टि की है कि वह महिला दुरानी की पूर्व पत्नी है। महिला की बेटी से दस्तावेजी सुबूत जुटाया जा रहा है।

संगठन ने बताया कि रेखा की बेटी ने फुटेज के जरिए 40 साल बाद अपनी मां को देखा है। रेखा नवी मुंबई के एक आश्रय गृह में रह रही हैं। वीडियो समाने आने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने संगठन से संपर्क कर सहायता की पेशकश की है। संगठन अब रेखा की बेटी और रिश्तेदारों से सुबूत जुटा रहा है ताकि दिवंगत क्रिकेटर के साथ उनके रिश्ते की पुष्टि हो सके।