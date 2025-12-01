नांदेड़ में प्रेम की खौफनाक परिणति: प्रेमिका ने प्रेमी के शव से रचाई शादी
महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आंचल नाम की एक लड़की के परिवार ने उसके प्रेमी सक्षम की हत्या कर दी, क्योंकि वह दूसरे धर्म का था। लड़की के भाई और पिता ने पहले उसे पीटा, फिर गोली मार दी और बाद में पत्थर से सिर कुचल दिया। घटना के बाद आंचल ने प्रेमी के शव से शादी कर ली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नांदेड से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आंचल नाम की एक लड़की के परिवारवालों ने उसके प्रेमी सक्षम को मौत के घाट उतार दिया। लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे धर्म की लड़की के साथ प्रेम किया था।
आंचल के घर वाले इस प्रेम के इतने खिलाफ हो गये कि उसके भाई और पिता ने मिलकर लड़के सक्षम की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर पहले बेटी के प्रेमी को जमकर पीटा फिर उसके सिर में गोली मार दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों ने मिलकर उसका सिर पत्थर से कुचल दिया।
बेरहमी से हुई थी सक्षम की हत्या
सक्षम की हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल पर हैरान रह गई। नांदेड के मिलिंद नगर इलाके की यह घटना गुरुवार शाम इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। सक्षम की हत्या की जानकारी होने पर आंचल उसके घर गई और प्रेमी की शव के साथ शादी कर ली।
पुलिसवाले ने भाई को भड़काया
आंचल ने दो पुलिसवालों धीरज कोमलवार और महीत असरवार पर अपने भाइयों को भड़काने का आरोप लगाया है। खबर है कि आंचल के परिवार वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
जिस दिन सक्षम की हत्या हुई, उस दिन सुबह करीब 11 बजे छोटे भाई ने आंचल को पुलिस स्टेशन ले जाकर सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने को कहा था। जब आंचल ने इनकार कर दिया तो पुलिसवालों ने उसके भाई को भड़काया।
आंचल का दावा है कि पुलिसवाले ने उसके भाई से कहा कि तुम उस आदमी को क्यों नहीं मार देते जिसके साथ तुम्हारी बहन का अफेयर है?' उसका दावा है कि भाई ने इसका 'ठीक है' में जवाब दिया।
कैसे वारदात को दिया अंजाम?
गुरुवार शाम को, सक्षम अपने दोस्तों के साथ था, जब आंचल के भाई हिमेश ममीदवार ने झगड़ा शुरू किया। देखते ही देखते झगड़ा हाथपाई में बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हिमेश ने सक्षम को गोली मार दी।
फिर उसने सक्षम के सिर को पत्थर से कुचल दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में हिमेश, उसके भाई साहिल, उनके पिता गजानन ममीदवार और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन पर BNS और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत हत्या, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और दंगा करने का आरोप लगाया गया है।
