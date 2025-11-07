सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी का मामला, SIT ने तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने गुरुवार को तिरुवभरणम (पवित्र आभूषण) के पूर्व आयुक्त केएस बैजू को गिरफ्तार कर लिया। बैजू वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं।

जुलाई 2019 में जब द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों के सोने के आवरण हटाकर इलेक्ट्रोप्ले¨टग के लिए ले जाए गए थे, तब वे तिरुवभरणम आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

सबरीमाला मंदिर सोना चोरी में पूर्व आयुक्त गिरफ्तार

इससे पहले कांग्रेस विधायक सनी जोसेफ ने आरोप लगाया कि पी विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले में उदासीन रही है।सूत्रों के अनुसार, बैजू 19 और 20 जुलाई को अवकाश पर थे, उसी दौरान द्वारपालक की मूर्तियां सबरीमाला से हटाई गईं और मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गईं, जिसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम को प्रायोजित किया था।