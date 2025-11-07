Language
    सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी का मामला, SIT ने तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त के.एस. बैजू को गिरफ्तार किया है। बैजू पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में द्वारपालक मूर्तियों के सोने के आवरण हटाए गए थे और वे महत्वपूर्ण समय पर छुट्टी पर थे, जिससे चोरी की आशंका बढ़ गई। इस मामले में पहले भी कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

    सबरीमाला मंदिर सोना चोरी में पूर्व आयुक्त गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल स्थित प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने गुरुवार को तिरुवभरणम (पवित्र आभूषण) के पूर्व आयुक्त केएस बैजू को गिरफ्तार कर लिया। बैजू वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं।

    जुलाई 2019 में जब द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों के सोने के आवरण हटाकर इलेक्ट्रोप्ले¨टग के लिए ले जाए गए थे, तब वे तिरुवभरणम आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

    सबरीमाला मंदिर सोना चोरी में पूर्व आयुक्त गिरफ्तार

    इससे पहले कांग्रेस विधायक सनी जोसेफ ने आरोप लगाया कि पी विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले में उदासीन रही है।सूत्रों के अनुसार, बैजू 19 और 20 जुलाई को अवकाश पर थे, उसी दौरान द्वारपालक की मूर्तियां सबरीमाला से हटाई गईं और मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गईं, जिसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम को प्रायोजित किया था।

    एसआईटी ने तिरुवभरणम के पूर्व आयुक्त को पकड़ा

    पुलिस ने कहा कि विशेष जांच दल को संदेह है कि उन महत्वपूर्ण दिनों में बैजू की अनुपस्थिति किसी साजिश का हिस्सा थी। टीम का मानना है कि उनकी निगरानी में कमी और प्रक्रियागत चूक के कारण ही सोने की चोरी संभव हुई। एक अधिकारी ने बताया कि बैजू को मामले में सातवां आरोपित बनाया गया है।

    सोना चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई

    गुरुवार दोपहर तिरुअनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए थे। पूछताछ के बाद शाम को एसआइटी ने उनकी गिरफ्तारी दर्ज की। मुरारी बाबू और सुधीश कुमार के बाद बैजू इस मामले में गिरफ्तार होने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के तीसरे अधिकारी हैं।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)