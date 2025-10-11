Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबरीमाला मंदिर में सोने की परतों का क्या है विजय माल्या कनेक्शन? अब क्यों छिड़ा विवाद

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    सबरीमाला मंदिर में सोने की परतों को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें विजय माल्या का नाम भी जोड़ा जा रहा है। मंदिर की संपत्ति में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश है। सोने की परत चढ़ाने के काम में अनियमितताओं की जांच की मांग की जा रही है, जिससे मंदिर की पवित्रता बनी रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    सबरीमाला मंदिर में सोने की परतों का क्या है विजय माल्या कनेक्शन?- (पीटीआई)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर से सोने के गायब होने के विवाद के बीच शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल एक समय था जब भारत के शीर्ष कारोबारी में शुमार विजय माल्या हर साल सबरीमाला मंदिर जाया करते थे और इसके लिए वह 41 दिन तक कठिन व्रत भी रखते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साल 1998 में विजय माल्या ने अय्यप्पा के मंदिर में करोड़ों का सोना दान किया था, इसी से मंदिर के गर्भ ग्रह में सोने की परतें चढ़ाई गई थी। लेकिन अब 27 साल बाद इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेता कुम्मन राजशेखरन ने दावा किया है कि विजय माल्या द्वारा दान किए गई सोने की परतें गायब हो गई हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह कहां गई?

     

    'विजय माल्या कनेक्शन'

    विजय माल्या भगवान अयप्पा के भी एक भक्त हैं। हर साल, केरल के सबरीमाला के पहाड़ी मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले माल्या शराब और मांस से परहेज करने के 41 दिनों के सख्त तीर्थ अनुष्ठान का पालन करते थे, जैसा कि 2011 में TOI ने बताया था। माल्या ने 20 से अधिक सबरीमाला तीर्थयात्राएं पूरी की हैं, अक्सर दोस्तों के एक समूह के साथ। अन्य भक्तों की तरह, वह देवता के दर्शन के लिए 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ट्रेक के अंतिम 10 किलोमीटर तक नंगे पैर चलते थे।

    32 किलो सोना किया दान

    उन्होंने सबरीमाला में गर्भगृह की छत पर सोने की परत चढ़ाने में योगदान दिया है, इस दान की शुरुआत में आलोचना हुई थी। कानूनी जांच के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दिए गए 32 किलोग्राम सोने और 1,900 किलोग्राम तांबे के दान को मंजूरी दे दी, इस परियोजना की लागत 1998 में लगभग 18 करोड़ रुपये बताई गई थी।

    माल्या और उनकी पत्नी रेखा ने बेंगलुरु के जलाहल्ली में अयप्पा मंदिर के खंभों पर सोने की परत चढ़ाने में भी सहयोग दिया। माल्या की आस्था ने उनके व्यवसाय को भी प्रभावित किया, उनके द्वारा खरीदा गया हर नया किंगफिशर एयरलाइंस का विमान उड़ान शुरू करने से पहले तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की परिक्रमा करता था।

     

     