सबरीमाला मंदिर में सोने की परतों का क्या है विजय माल्या कनेक्शन? अब क्यों छिड़ा विवाद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर से सोने के गायब होने के विवाद के बीच शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल एक समय था जब भारत के शीर्ष कारोबारी में शुमार विजय माल्या हर साल सबरीमाला मंदिर जाया करते थे और इसके लिए वह 41 दिन तक कठिन व्रत भी रखते थे।

साल 1998 में विजय माल्या ने अय्यप्पा के मंदिर में करोड़ों का सोना दान किया था, इसी से मंदिर के गर्भ ग्रह में सोने की परतें चढ़ाई गई थी। लेकिन अब 27 साल बाद इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेता कुम्मन राजशेखरन ने दावा किया है कि विजय माल्या द्वारा दान किए गई सोने की परतें गायब हो गई हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह कहां गई?

'विजय माल्या कनेक्शन' विजय माल्या भगवान अयप्पा के भी एक भक्त हैं। हर साल, केरल के सबरीमाला के पहाड़ी मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले माल्या शराब और मांस से परहेज करने के 41 दिनों के सख्त तीर्थ अनुष्ठान का पालन करते थे, जैसा कि 2011 में TOI ने बताया था। माल्या ने 20 से अधिक सबरीमाला तीर्थयात्राएं पूरी की हैं, अक्सर दोस्तों के एक समूह के साथ। अन्य भक्तों की तरह, वह देवता के दर्शन के लिए 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ट्रेक के अंतिम 10 किलोमीटर तक नंगे पैर चलते थे।

32 किलो सोना किया दान उन्होंने सबरीमाला में गर्भगृह की छत पर सोने की परत चढ़ाने में योगदान दिया है, इस दान की शुरुआत में आलोचना हुई थी। कानूनी जांच के बाद, केरल उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दिए गए 32 किलोग्राम सोने और 1,900 किलोग्राम तांबे के दान को मंजूरी दे दी, इस परियोजना की लागत 1998 में लगभग 18 करोड़ रुपये बताई गई थी।