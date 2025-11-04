Language
    सबरीमाला सोने की चोरी में एक्शन तेज, SIT ने पोत्ती को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:29 AM (IST)

    सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए पोत्ती को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से जांच में तेजी आने की उम्मीद है और पुलिस अब पोत्ती से पूछताछ कर रही है ताकि चोरी में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

    सबरीमाला मंदिर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले की जांच कर रहा विशेष जांच दल (एसआइटी) ने सोमवार को श्रीकोविल (संविधान) के दरवाजे के फ्रेम से गायब सोने से संबंधित एक अन्य मामले में प्रायोजक उन्निकृष्णन पोत्ती को गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने बताया कि केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष जांच टीम ने द्वारपालका (रक्षक देवता) मूर्ति प्लेटों और 'श्रीकोविल' दरवाजे के फ्रेम से सोने की चोरी के संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। पोत्ती को पहले 'द्वारपालक' प्लेटों से सोने की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक वारंट के बाद उन्हें सोमवार दोपहर रन्नी में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।

    एसआइटी ने कोर्ट में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की और दूसरे मामले में उनकी हिरासत की याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसआइटी को आरोपित की 10 दिनों की हिरासत दी। पोत्ती ने कोर्ट से बाहर ले जाते समय कहा,''मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगा।'' उन्हें बाद में तिरुवनंतपुरम में अपराध शाखा कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

    सहायक पुजारियों की नियुक्ति में जांच बढ़ेगी

    मंदिर प्रबंधन निकाय त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने कहा कि वह सबरीमाला में सहायक पुजारी की नियुक्ति में जांच और निगरानी को बढ़ाएगा। टीडीबी के अध्यक्ष पीएस प्रसांत ने कहा कि भविष्य में पुजारियों की नियुक्ति केवल गहन पृष्ठभूमि जांच के बाद की जाएगी व उन्हें मंदिर निकाय की सतर्कता शाखा की कड़ी निगरानी में रखा जाएगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)