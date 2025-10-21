सबरीमला सोना चोरी मामला, SIT ने हाई कोर्ट में सौंपी पहली रिपोर्ट
केरल के सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने केरल हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की। जस्टिस राजा विजयाराघवन और जस्टिस केवी जयकुमार की पीठ के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण है। हाई कोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और जांच के लिए छह सप्ताह की समय सीमा तय की थी।
डिजिटस डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमला मंदिर से सोने की कथित चोरी से जुड़े मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट में सील कवर में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की।
सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट जस्टिस राजा विजयाराघवन और जस्टिस केवी जयकुमार की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में सोने की चोरी की एसआईटी जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण होगा।
हाई कोर्ट ने दो सप्ताह का दिया समय
हाई कोर्ट ने मामले को एसआइटी को सौंपते हुए दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और जांच पूरी करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी।
केरल हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी दो मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला सबरीमला मंदिर के गर्भगृह के सामने द्वारपालकों (संरक्षक देवता) की मूर्तियों पर चढ़ी सोने की परत वाली तांबे की चादरों के वजन में कमी से जुड़ा हुआ है। वहीं, दूसरा मामला मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजे के फ्रेम से सोना गायब होने से संबंधित है।
