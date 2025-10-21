सबरीमला सोना चोरी मामला, SIT ने हाई कोर्ट में सौंपी पहली रिपोर्ट

डिजिटस डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमला मंदिर से सोने की कथित चोरी से जुड़े मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट में सील कवर में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की।

सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट जस्टिस राजा विजयाराघवन और जस्टिस केवी जयकुमार की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट में सोने की चोरी की एसआईटी जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण होगा।

हाई कोर्ट ने दो सप्ताह का दिया समय

हाई कोर्ट ने मामले को एसआइटी को सौंपते हुए दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और जांच पूरी करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी।