    सांवलिया सेठ के भक्त ने चढ़ाया चांदी का घर, सालों पुरानी मनोकामना पूरी होने पर अर्पण

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    उदयपुर के एक भक्त ने चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में 500 ग्राम चांदी से बना भवन दान किया। यह भेंट उनकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होने पर की गई। भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखी और कहा कि सांवलिया सेठ की कृपा से उनके जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। उन्होंने भविष्य में भी मंदिर की सेवा करने का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं ने इस सेवा भावना की सराहना की।

    सांवलिया सेठ मंदिर: उदयपुर के भक्त ने चांदी का भवन किया अर्पित। (फाइल फोटो)

    जेएनएन, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में उदयपुर के एक भक्त ने 500 ग्राम चांदी से बना सुंदर भवन अर्पित किया। यह भेंट भक्त की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई है। भक्त ने अपना नाम गोपनीय रखा, लेकिन बताया कि प्रभु सांवलिया सेठ की कृपा से उनके जीवन में निरंतर सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है।

    भक्त के अनुसार बुधवार शाम उन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण होने का शुभ अवसर मिला, जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। वहां विधिवत पूजा-अर्चना कर यह चांदी का भवन सांवलिया सेठ को समर्पित किया गया।

    पारंपरिक वास्तुकला शैली में तैयार किया गया मंदिर

    भवन को पारंपरिक वास्तुकला शैली में तैयार किया गया है। कारीगरों ने इसमें बारीक नक्काशी और कलात्मक डिजाइन से इसे विशेष रूप प्रदान किया है। भक्त ने कहा कि यह अर्पण केवल एक भेंट नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति समर्पण, विश्वास और जीवनभर की अनुभूति का प्रतीक है। उन्होंने भविष्य में भी सेवा, दर्शन और धार्मिक गतिविधियों में निरंतर सहभागी बने रहने का संकल्प व्यक्त किया।

    मंदिर परिसर में इस अवसर ने भक्तों के बीच श्रद्धा और सकारात्मक भावनाओं का वातावरण बना दिया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने परिवार द्वारा दी गई इस सेवा भावना की सराहना की।