S-400 से कितना बेहतर है S-500? पढ़ें रूस के नए 'रक्षा कवच' की खासियत 

जेएनएन, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को भारत आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी यात्रा के दौरान भारत एयर डिफेंस सिस्टम एस 400 की अतिरिक्त यूनिट खरीदने के साथ साथ इसके उन्नत संस्करण एस 500 खरीदने की संभावनाओं पर भी बातचीत कर सकता है।

एस 400 ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए आपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था और इससे 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी अवाक्स विमान को मार कर विश्व रिकार्ड भी बनाया है। आइये जानते हैं कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एस 500 इसके पूववर्ती एस 400 से कैसे अलग है?

मारक क्षमता में अंतर एस-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि एस-500 की रेंज लगभग 500-600 किलोमीटर तक है। एस-400 30 किमी तक की तक ऊंचाई तक टारगेट को इंटरसेप्ट करता है, जबकि एस-500 180-200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है।

हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तबाह करेगा एस 500 एस-400 एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना कर तबा करता है है जबकि एस-500 इन सभी के साथ-साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के खिलाफ भी असरदार है। हालांकि यह अभी भी दावे के दायरे में है। एस-400 थिएटर एयर डिफेंस को सपोर्ट करता है, जबकि ए-500 राष्ट्रीय स्तर के एयर, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक डिफेंस को सपोर्ट करता है।