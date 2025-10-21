ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता से भारत के इरादे मजबूत, रूस से 10,000 करोड़ की डील तय; अब दुश्मन देशों की उड़ेगी नींद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपरेशन सिंदूर में बेहद प्रभावी साबित हुईं एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों के लिए भारत रूस से लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत से बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है।

भारतीय वायुसेना की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली ने चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पांच से छह पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को मार गिराया था।

एस-400 की सफलता से भारत का फैसला

रक्षा सूत्रों ने बताया, भारतीय वायुसेना अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रही है। इस संबंध में रूस के साथ बातचीत पहले से चल रही है। रक्षा मंत्रालय 23 अक्टूबर को होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में वायुसेना के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। भारत ने 2018 में रूस से एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की पांच स्क्वाड्रन खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तीन स्क्वाड्रनों की आपूर्ति निर्धारित समय पर हो गई, लेकिन चौथे स्क्वाड्रन की आपूर्ति से ठीक पहले रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ गया।