जयशंकर ने की भारत-अमेरिका संबंधों की समीक्षा, दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने के लिए दूतावासों को सराहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन में वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावासों की प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना की।

महावाणिज्य दूत सम्मेलन में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख नामग्या खम्पा के साथ-साथ अटलांटा, बोस्टन, शिकागो, ह्यूस्टन, लास एंजिलिस, न्यूयार्क, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एक दिन पहले, जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की थी। उनके साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश, संयुक्त राष्ट्र में उप-स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी भी मौजूद थे।