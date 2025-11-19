Language
    भारत-रूस शिखर सम्मेलन से पहले रूस में एस जयशंकर, मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:11 AM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीरपुतिन से मुलाकात की और उन्हें आगामी वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस के अनुसार, पुतिन ने क्रेमलिन स्थित सीनेटपैलेस के प्रतिनिधि कार्यालय में जयशंकर से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया।

    Hero Image

    भारत-रूस शिखर सम्मेलन से रूस में एस जयशंकर, मॉस्को में पुतिन से की मुलाकात (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें आगामी वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस के अनुसार, पुतिन ने क्रेमलिन स्थित सीनेट पैलेस के प्रतिनिधि कार्यालय में जयशंकर से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया।

    जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं पहुंचाईं।

    मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें आगामी वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन को मैं बहुत महत्व देता हूं।

    क्रेमलिन द्वारा जारी किए गए फोटो में पुतिन को जयशंकर का स्वागत करते हुए दिखाया गया है, जिनके साथ भारतीय राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव मयंक सिंह भी थे।

    बैठक में राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख मैक्सिम ओरेश्किन, राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव और उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने भाग लिया। यह बैठक पुतिन की वर्ष के अंत में प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले हो रही है।

    रूसी राष्ट्रपति की वार्षिक शिखर वार्ता के लिए 5 दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। सोमवार को, जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक बातचीत की। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों पक्ष राष्ट्रपति पुतिन की 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।