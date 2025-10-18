खुलेगा 'केनेडी मर्डर' का राज, रूस ने अमेरिका को सौंपी जेएफके सीक्रेट फाइलें; उठे सवाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। रूस ने हाल में अमेरिका को पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी (जेएफके) की हत्या से संबंधित अति गोपनीय सोवियत काल की फाइलें सौंपी हैं। इन फाइलों में शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों को जोड़ने के लिए बनाए गए शांति पुल का नक्शा भी है। इन फाइलों के सौंपे जाने के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे मौजूदा भू-राजनीति और वैश्विक सहयोगियों में हलचल पैदा हो सकती है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कोशिश में लगे हैं।

बुडापेस्ट में मिलनेवाले हैं ट्रंप पुतिन अलास्का में मुलाकात के बाद, दोनों नेता इस मुद्दे पर जल्दी ही बुडापेस्ट में मिलनेवाले हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों ने 350 पेज की फाइलों और नक्शे का विश्लेषण शुरू कर दिया है। इसमें केनेडी-ख्रुश्चेव विश्व शांति पुल निर्माण की बात कही गई है, जो संकरे बियरिंग समुद्र के जरिये दोनों ताकतवर प्रतिद्वंद्वी महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा।

नक्शे पर हाथों से एक नोट भी लिखा है- अलास्का और रूस के बीच ये पुल बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। तुरंत।बता दें कि अलास्का पर पहले रूस के राजाओं का शासन था। उन्होंने इसे अमेरिका को बेच दिया था।

अमेरिका के कब्जेवाले लिटिल डायोमीड द्वीप और रूस के बिग डायोमीड द्वीप के बीच केवल चार किलोमीटर का फासला है। रूस से अमेरिका को सौंपे गए दस्तावेजों को फ्लोरिडा की रिप्रेजेंटेटिव सांसद अन्ना पालीना लूना ने इंटरनेट पर साझा किया।

दस्तावेजों से शीत युद्ध के चरम के दौरान 1963 में केनेडी की हत्या के बारे में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी की जानकारी पर रोशनी डाली जा सकती है। लूना वर्तमान में संसद की विदेश मामलों की समिति की सदस्य हैं।

दस्तावेजों को रूस के राजदूत ने मुझे सौंपा उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों को रूस के राजदूत ने मुझे सौंपा है और आम अमेरिकी नागरिकों के लिए ये फाइलें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि विशेषज्ञ इन फाइलों की सच्चाई की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें पुष्ट दस्तावेज माना जा सकता है।

वहीं, रूसी मीडिया स्पूतनिक ने इन दस्तावेजों को केनेडी हत्याकांड के बारे में रूस द्वारा की गई आधिकारिक छानबीन का निष्कर्ष बताया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ केनेडी की 22 नवंबर, 1963 को टेक्सास के डालास में हत्या कर दी गई थी।

रूसी राजनयिक ने बताया प्लान रूस के निवेश राजनयिक किरिल दिमित्रिव ने केनेडी-ख्रुश्चेव विश्व शांति पुल की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा- एलन मस्क की आधुनिक सुरंग निर्माण कंपनी- द बोरिंग कंपनी- महज आठ अरब डॉलर के खर्च से पुतिन-ट्रंप सुरंग तैयार कर सकती है और अमेरिका को यूरेशिया से जोड़ा जा सकता है।