'भारत को बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई करता रहेगा रूस', टैरिफ वार के बीच पुतिन का ट्रंप को मैसेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूस, भारत को बिना रुकावट फ्यूल सप्लाई करने को तैयार है। पुतिन ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान रूस-भारत सहयोग को मजबूत करने के मकसद से कई एग्रीमेंट भी साइन किए गए।

उन्होंने एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर के जरिए कहा, 'रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हर चीज का एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम बढ़ती भारतीय इकॉनमी के लिए फ्यूल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए अमेरिका का भारी दबाव है।'

रूस भारत को देगा बिना रुकावट ईंधन इसी साल अगस्त में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल का हवाला देते हुए ज्यादातर भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बारे में अमेरिका का दावा था कि यह यूक्रेन में युद्ध की फंडिंग में मदद करता है।

रूसी राष्ट्रपति ने यह घोषणा दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट पर साइन होने के साथ की। इन अग्रीमेंट्स में फर्टिलाइजर और फूड सेफ्टी से लेकर शिपिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स तक के सेक्टर शामिल हैं। भारतीय फर्मों ने रूस में यूरिया प्लांट लगाने के लिए रूस की URALCHEM के साथ एक डील भी साइन की, जिससे इंडस्ट्रियल सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा सुरक्षा भारत-रूस साझेदारी का स्तंभ इस बैठक में मेडिकल साइंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और शिप ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग जैसे एरिया में और MoU साइन किए गए हैं। पर्यावरण के मामले में, रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए सहमत हुआ, जो वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए साझा कमिटमेंट को दिखाता है।

मोदी ने पुतिन का 'भारत के प्रति पक्के कमिटमेंट' के लिए शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि 'एनर्जी सिक्योरिटी भारत-रूस पार्टनरशिप का एक मजबूत और महत्वपूर्ण पिलर रहा है।'हालांकि उन्होंने न्यूक्लियर पावर का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी ने तेल का जिक्र नहीं किया।