सिक्किम में रुद्र ब्रिगेड का शानदार प्रदर्शन, ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की बढ़ी क्षमता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने पूर्वी कमान के तहत उत्तर सिक्किम के चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट आपरेशनल क्षमता और तैयारी का प्रदर्शन किया है।

एक एकीकृत सभी-हथियारों के गठन के रूप में रुद्र ब्रिगेड उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में समन्वित संचालन के लिए तैयार की गई है, जो भारतीय सेना के परिवर्तनकारी विकास को मजबूत करती है।

पूर्वी कमान के एक 'एक्स' पोस्ट में कहा गया कि एकीकृत सभी-हथियारों का गठन एक आत्मनिर्भर सैन्य इकाई को संदर्भित करता है, जो विभिन्न सैन्य शाखाओं जैसे इन्फैंट्री, आर्मर और आर्टिलरी को एक एकीकृत सामंजस्यपूर्ण लड़ाई में प्रशिक्षित है।