    सिक्किम में रुद्र ब्रिगेड का शानदार प्रदर्शन, ऊंचाई वाले इलाकों में सेना की बढ़ी क्षमता

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने पूर्वी कमान के अंतर्गत उत्तरी सिक्किम के ऊँचे क्षेत्रों में अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। एक एकीकृत इकाई के रूप में, यह ब्रिगेड विषम परिस्थितियों में भी समन्वयित संचालन करने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने कारगिल विजय दिवस पर इस 'सभी-हथियारों की ब्रिगेड' के गठन की घोषणा की थी, जिसकी रक्षा मंत्री ने भी सराहना की।

    रुद्र ब्रिगेड का सिक्किम में प्रदर्शन। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने पूर्वी कमान के तहत उत्तर सिक्किम के चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट आपरेशनल क्षमता और तैयारी का प्रदर्शन किया है।

    एक एकीकृत सभी-हथियारों के गठन के रूप में रुद्र ब्रिगेड उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में समन्वित संचालन के लिए तैयार की गई है, जो भारतीय सेना के परिवर्तनकारी विकास को मजबूत करती है।

    भारतीय सेना की पूर्वी कमान के तहत तैनात रुद्र ब्रिगेड

    पूर्वी कमान के एक 'एक्स' पोस्ट में कहा गया कि एकीकृत सभी-हथियारों का गठन एक आत्मनिर्भर सैन्य इकाई को संदर्भित करता है, जो विभिन्न सैन्य शाखाओं जैसे इन्फैंट्री, आर्मर और आर्टिलरी को एक एकीकृत सामंजस्यपूर्ण लड़ाई में प्रशिक्षित है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के तहत नई स्थापित रुद्र ब्रिगेड ने उत्तर सिक्किम के चुनौतीपूर्ण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट आपरेशनल क्षमता और तैयारी का प्रदर्शन किया है।

    रुद्र ब्रिगेड का सिक्किम में प्रदर्शन

    26वें कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 'रुद्र' नामक एक नए ''सभी-हथियारों की ब्रिगेड'' के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ''हम 'रुद्र' नाम के तहत एक नई सभी-हथियारों की ब्रिगेड बना रहे हैं।'' 27 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र ब्रिगेड, शक्ति बाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, ड्रोन प्लाटून व भैरव बटालियन जैसे नए भारतीय सेना इकाइयों के गठन की सराहना की।

    (न्यूज एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)