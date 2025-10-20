'संघ के बारे में जहर उगलना कांग्रेस की आदत बन गई है', RSS नेता ने किया प्रियांक खरगे पर पलटवार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे द्वारा आरएसएस की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आरएसएस की आलोचना करना एक आदत बन गई है। खरगे ने सरकारी स्कूलों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए उनकी टिप्पणी को विकृत बताया है।
उन्होंने कहा, "यह देश का लगातार दुर्भाग्य है कि आजादी को बढ़ावा देने के बजाय, कांग्रेस ने बंटवारा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करना उस पार्टी की आदत बन गई है। अब आरएसएस के बारे में जहर उगलना कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। उन्हें आरएसएस को बेहतर समझना चाहिए और आरएसएस के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए।"
प्रियांक खरगे ने क्या कहा था?
प्रियांक खरगे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों की अनुमति न देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है।
उन्होंने कहा, "आरएसएस की गतिविधियां युवाओं के दिमाग को ब्रेनवॉश करती हैं, जिससे देश या समाज को कोई मदद नहीं मिल रही है। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आरएसएस की गतिविधियों या उनकी बैठकों को आर्कियोलॉजिकल मंदिरों या सरकारी मंदिरों में भी इजाजत न दें। उन्हें प्राइवेट घरों में ऐसा करने दें। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकारी जमीन का इस्तेमाल उनके बड़े पैमाने पर ब्रेनवॉशिंग के लिए नहीं कर सकते।"
मंत्री ने बाद में कहा कि यह बात कहने के बाद उन्हें धमकियां मिली थीं। मुख्यमंत्री को लिखे एक और पत्र में खरगे ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी संगठन का सदस्य बनने या उसकी एक्टिविटी में हिस्सा लेने से पूरी तरह मना किया जाना चाहिए।
बीजेपी ने किया पलटवार
बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है और राज्य पार्टी प्रमुख विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी टिप्पणी कांग्रेस की विकृत और हिंदू विरोधी सोच को दिखाती है।
राज्य सरकार पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने वाले अधिकारियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस, जो पहले देश पर इमरजेंसी लगाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोंटने के लिए बदनाम थी, अब कर्नाटक में भी उसी रास्ते पर चल रही है। इतिहास गवाह है कि अगर बांटने वाली राजनीति और तानाशाही वाली सोच को बढ़ावा दिया गया, तो इस देश के लोग उन्हें खत्म कर देंगे, जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा है।"
