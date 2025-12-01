आरपीआई को जल्द मिलेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, रामदास आठवले का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने न्यू महाराष्ट्र सदन,नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि पार्टी को जल्द ही राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी ने कहा कि आरपीआई को नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतने व मणिपुर राज्य में बेहतर प्रदर्शन के कारण पहले ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल चुका है। आरपीआई को जल्द मिलेगा राष्ट्रीय दर्जा रामदास आठवले ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में इसी महीने पार्टी की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। रामदास आठवले जी ने कहा कि सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन पहले से ही सक्रिय है और आरपीआई को और सशक्त करने के लिए पार्टी 2 करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने के लिए देशव्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी।

रामदास आठवले ने कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आवाहन करते हुए कहा कि अपने प्रदेश, अपने जिले,अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के लिए समाधान के लिए आरपीआई के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर आमजन का विश्वास जीतें व संगठन को सशक्त बनाने में प्रतिभागी बनें।

रामदास आठवले का बड़ा बयान रामदास आठवले ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के उज्ज्वल भविष्य और प्रगति के नए अध्याय की शुरुआत पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

रामदास आठवले जी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) व आरक्षण के नाम पर गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम सभी विपक्षी दल औऱ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं।

न्याय के लिए अपना संघर्ष जारी रामदास आठवले ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों को वृहद सदस्यता अभियान के माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए बैठक में भागीदार रहे राज्यों के अध्यक्ष व प्रदेशों के प्रभारियों के साथ गहन विचार विमर्श किया है।



आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने आवाहन करते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य वृहद सदस्यता अभियान में सक्रियता से अपनी भागीदारी दें एवं बाबासाहेब के सपनों को साकार करने में जुटी आरपीआई को मजबूत करने में अपना प्रभावी रूप से योगदान दे।

इस अवसर पर आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आरपीआई अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के सभी वंचित वर्गों के न्याय के लिए अपना संघर्ष एवं समर्पण निरन्तर ज़ारी रखेगी। सदस्यता अभियान चलाएगी आरपीआई नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामदास आठवले ने कहा कि विगत 11 वर्षो में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है।