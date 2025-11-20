उदयपुर में शाही शादी: जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर मचाएंगे धूम, ट्रंप जूनियर भी होंगे शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की चमक में डूबने को तैयार है। पिछोला झील स्थित जगमंदिर आइलैंड पैलेस में 23 नवंबर को होने वाली भव्य शादी के लिए हॉलीवुड सेंसेशन जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर के परफॉर्म करने की चर्चाएं तेज हैं। इनके कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियों को फिलहाल गोपनीय रखा गया है।

21 से 24 नवंबर तक चलेंगे समारोह अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की शादी के कार्यक्रम 21 से 24 नवंबर तक चलेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस और जगमंदिर में आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से तैयारियां तेज हैं।

ट्रम्प जूनियर पहली बार उदयपुर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर 21 नवंबर को अपनी फैमिली के साथ उदयपुर पहुंचेंगे। वे पिछोला झील किनारे स्थित लीला पैलेस में ठहरेंगे। सिटी पैलेस, जगमंदिर और होटल परिसर में सुरक्षा एजेंसियों ने चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। ट्रम्प जूनियर गुरुवार को आगरा में ताजमहल घूमने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डायना बेंच पर तस्वीर भी खिंचवाई।

बॉलीवुड का ग्लैमरस जमावड़ा शादी में ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज, वाणी कपूर, जाह्नवी कपूर और निर्देशक करण जौहर सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहुंचने की संभावना है। चार्टर फ्लाइट्स से इन सितारों के आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सिटी पैलेस में भव्य स्टेज और रिहर्सल जारी सिटी पैलेस के माणक चौक को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। यहां विशाल स्टेज बनाया गया है, जहां देश-विदेश के कलाकार परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट मुंबई की विजक्राफ्ट कंपनी देख रही है जिसने हाल ही में जयपुर में IIFA अवॉर्ड्स का आयोजन किया था।