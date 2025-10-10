Language
    रोहतक में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत; जयपुर से शव लेकर जा रहे थे जींद

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    जयपुर से हरियाणा जा रही एक कार रोहतक में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में महिला थानेदार का बेटा भी शामिल है, जो अपनी मां का शव लेकर जा रहा था। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, ड्राइवर को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई।

    रोहतक में कार दुर्घटना, तीन की मौत। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर से हरियाणा महिला थानेदार का शव ले जाते समय शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां रोहतक में 152D फ्लाईओवर के पास एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गये। हादसे में मृतक थानेदार के बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई।

    हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। हादसे में मारे गये सभी मृतकों का शव रोहतक के PGI अस्पताल में रखा गया है।

    रिश्तेदारों संग मां का शव ले जा रहा था बेटा

    जयपुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ATS की ASI जोगिंदर कौर का गुरुवार को निधन हो गया था। जिसके बाद शव को लेने के लिए बेटा किरत अपने अन्य परिजनों संग जयपुर आया था। सभी लोग शव को लेकर गुरुवार की रात जयपुर से हरियाणा लौट रहे थे। तभी शुक्रवार तड़के रोहतक में 152D फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ।

    मृतकों की हुई पहचान

    इस भीषण हादसे में एएसआई जोगिंदर कौर के बेटे किरत सहित कृष्णा और सचिन की मौत हो गई। वहीं, हादसे में एक महिला गंभीर घायल हो गई। जिसका पीजीआई रोहतक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ड्राईवर को यात्रा के दौरान झपकी लग थी। जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।

     