रोहतक में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत; जयपुर से शव लेकर जा रहे थे जींद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर से हरियाणा महिला थानेदार का शव ले जाते समय शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां रोहतक में 152D फ्लाईओवर के पास एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गये। हादसे में मृतक थानेदार के बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। हादसे में मारे गये सभी मृतकों का शव रोहतक के PGI अस्पताल में रखा गया है। रिश्तेदारों संग मां का शव ले जा रहा था बेटा जयपुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ATS की ASI जोगिंदर कौर का गुरुवार को निधन हो गया था। जिसके बाद शव को लेने के लिए बेटा किरत अपने अन्य परिजनों संग जयपुर आया था। सभी लोग शव को लेकर गुरुवार की रात जयपुर से हरियाणा लौट रहे थे। तभी शुक्रवार तड़के रोहतक में 152D फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ।