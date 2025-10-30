Language
    ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड... NCP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज; महाराष्ट्र में नया सियासी बवाल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    मुंबई पुलिस ने NCP विधायक रोहित पवार के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में FIR दर्ज की है। पवार पर ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाने और उसका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्टर करने का आरोप है। पवार ने FIR को 'मजेदार' बताया और कहा कि वह आधार कार्ड सिस्टम की कमियां दिखा रहे थे। उन्होंने जालसाजी से इनकार किया और फडणवीस पर बेकार FIR दर्ज कराने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    रोहित पवार पर फर्जी आधार कार्ड का आरोप। जागरण फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र NCP (SP) के विधायक रोहित पवार द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पवार पर ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाने और उसका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्टर करने का आरोप है।

    पवार ने FIR दर्ज होने को "मजेदार" बताया और कहा कि वह सिर्फ यह दिखा रहे थे कि आधार कार्ड सिस्टम में कितनी "कमियां" हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो कोई जालसाजी वाला कोई काम नहीं कर रहे थे।

    रोहित पवार पर फर्जी आधार कार्ड का आरोप

    पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए, पवार ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्हें बुलाकर डिटेल्स पूछनी चाहिए थी और मामले की जांच का आदेश देना चाहिए था। लेकिन 15 दिन बर्बाद करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बेकार FIR दर्ज की है।"

    पवार ने 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि कैसे एक वेबसाइट पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्टर करने के लिए किया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के सह-संयोजक धनंजय वागस्कर ने वीडियो देखा और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसे गंभीरता से लेते हुए वागस्कर ने वेबसाइट बनाने वाले मालिक, यूजर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि नेता ने एक धोखाधड़ी वाला काम किया है। जिससे "भारत में एक स्वायत्त संस्था" को सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ।

    उन्होंने आरोप लगाया कि एक फर्जी वेबसाइट के जरिए फर्जी आधार कार्ड बनाकर समाज में दो गुटों के बीच गलतफहमी और दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने मंगलवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत जालसाजी, पहचान की चोरी, गलत जानकारी फैलाने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

    पवार ने आधार सिस्टम की कमियां बताई

    रोहित पवार ने 16 अक्टूबर को आरोप लगाया था कि पिछले साल लोकसभा चुनावों में BJP के नेतृत्व वाले महायुति के लिए प्रतिकूल नतीजों के बाद, फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन, असली वोटरों को हटाने और वोटरों का डबल रजिस्ट्रेशन जैसी गड़बड़ियां सामने आईं थीं। NCP (SP) नेता ने कहा कि 2019 से 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच 32 लाख नये वोटर जोड़े गए, जो हर साल 6। 5 लाख वोटर या हर महीने 54,000 वोटर जोड़ने के बराबर है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में 48 लाख वोटर जोड़े गए।

    उन्होंने आरोप लगाया था कि पश्चिमी महाराष्ट्र में उनके अपने कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों के बाद 14,292 नये वोटर जोड़े गए, वहीं 5,360 नाम हटाए गए। विधायक ने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक निर्वाचन क्षेत्र में एक वोटर के आधार कार्ड का इस्तेमाल दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया, जिसमें फोटो और नाम बदल दिए गए थे। पवार ने कहा- "FIR में बताए गए सभी पॉइंट्स बेकार हैं। वे इसके जरिये सिर्फ सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आधार सिस्टम में कमियां हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए नकली आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं।"

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)