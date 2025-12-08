Language
    देश के इस राज्य में रतन टाटा और ट्रंप के नाम पर होंगी सड़कें, सीएम ने खुद किया एलान; क्या है वजह? 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:20 AM (IST)

    देश के एक राज्य में अब सड़कें रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होंगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। रतन टाटा को सम्मान देने और राज्य में निवेश को ...और पढ़ें

    तेलंगाना में रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होंगी सड़कें। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य में ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम उद्योगपति रतन टाटा के सम्मान में रखने का फैसला किया है। इसके अलावा अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास की सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का फैसला किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में राज्य सरकार ने बयान जारी किया कि जल्द ही विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को योजना की जानकारी दी जाएगी। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में आयोजित अमेरिका-भारत रणनीतिक साझादारी मंच (यूएस-आइएसपीएफ) में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मुख्य सड़कों के नाम अग्रणी वैश्विक कारपोरेशनों के नाम पर रखे जाएंगे।

    गूगल के नाम पर भी होगा सड़क का नाम

    गूगल और गूगल मैप्स के योगदान और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए एक सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखा जाएगा। हैदराबाद में गूगल परिसर भी बन रहा है, जिसे अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है।

    इसके अलावा, माइक्रोसाफ्ट और विप्रो को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। इस क्रम में विप्रो जंक्शन और माइक्रोसाफ्ट रोड नाम तय किए गए हैं। 