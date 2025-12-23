अब नदियों की सेहत से तय होगी शहरों की रैंकिंग, जल शुद्धि बिना टॉप रैंक मुश्किल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की नई गाइडलाइन ने साफ कर दिया है कि अब शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सिर्फ झाड़ लगाने या कचरा उठाने तक सीमित नहीं रहेगी। 12,500 अंकों की इस राष्ट्रीय परीक्षा में इस बार रिवर टाउंस के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नर्मदा, शिप्रा, गंगा सहित प्रमुख नदियों के तट पर बसे शहरों को विशेष कसौटी पर परखा जाएगा। नदी घाटों, आसपास के क्षेत्रों और जल गुणवत्ता को स्वच्छता आकलन के केंद्र में रखा गया है। ऐसे में मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर बसी धार्मिक-पर्यटन नगरी उज्जैन और नर्मदा किनारे स्थित ओंकारेश्वर के लिए यह सर्वे अपनी स्वच्छता साख की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।

शिप्रा नदी की अलग पहचान उज्जैन में शिप्रा केवल नदी नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और पहचान का आधार है। सिंहस्थ महाकुंभ जैसी विश्वस्तरीय परंपरा इसी नदी से जुड़ी है। नई गाइडलाइन में रिवर टाउन अवधारणा को विस्तार मिलने के बाद शिप्रा सीधे स्वच्छ सर्वेक्षण के आकलन के केंद्र में आ गई है।