    RG Kar Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा केस की सुनवाई

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। न्यायमूर्त ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला किया ट्रांसफर

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के मामले को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 2024 में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

    न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले के कागजात उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मृतका के माता-पिता को स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति देने का भी निर्देश दिया।

    स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन मामले के संबंध में नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को गिरफ्तार किया था।

    कोलकाता की एक निचली अदालत ने 20 जनवरी को राय को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस अपराध ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था और बंगाल में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

    मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पीठ ने पिछले वर्ष 20 अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया था ताकि अपराध के मद्देनजर चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सके।