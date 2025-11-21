दिल्ली के बाद रीवा में स्टूडेंट ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- टीचर परेशान करता था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक निजी विद्यालय की छात्रा ने शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दरअसल, पूरा मामला जिले के सेमरिया स्थित संस्कार शिक्षा निकेतन विद्यालय का है। जहां पर छात्रा ने ये खौफनाक कदम उठाया। छात्रा के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इस नोट में लिखा कि शिक्षक पीटने के दौरान हाथ पकड़ते थे और अनुचित तरीके से छूते थे। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रा ने सुसाइड नोट में शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि शिक्षक जब भी पीटता था, हाथ पकड़ लेता था। आगे लिखा कि टीचर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था और चैलेंज देता था कि इसे खोलकर दिखाओ। नोट में आगे लिखा कि बेंच के ऊपर ऐसे ही हाथ पकड़ लेता था और कहता था कि देखो कितना ठंडा है। आखिर ये सब क्या है?