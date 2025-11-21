Language
    दिल्ली के बाद रीवा में स्टूडेंट ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- टीचर परेशान करता था

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के रीवा में एक निजी स्कूल की छात्रा ने शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अनुचित स्पर्श और उत्पीड़न शामिल हैं। परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दिल्ली के बाद रीवा में स्टूडेंट ने दी जान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक निजी विद्यालय की छात्रा ने शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।

    दरअसल, पूरा मामला जिले के सेमरिया स्थित संस्कार शिक्षा निकेतन विद्यालय का है। जहां पर छात्रा ने ये खौफनाक कदम उठाया। छात्रा के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद किया गया है। इस नोट में लिखा कि शिक्षक पीटने के दौरान हाथ पकड़ते थे और अनुचित तरीके से छूते थे। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है।

    छात्रा ने सुसाइड नोट में शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप

    पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि शिक्षक जब भी पीटता था, हाथ पकड़ लेता था। आगे लिखा कि टीचर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था और चैलेंज देता था कि इसे खोलकर दिखाओ। नोट में आगे लिखा कि बेंच के ऊपर ऐसे ही हाथ पकड़ लेता था और कहता था कि देखो कितना ठंडा है। आखिर ये सब क्या है?

    परिवार ने स्कूल प्रशासन पर लगाए ये आरोप

    बता दें कि छात्रा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वह घर पर बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में किसी ने उसे "टॉर्चर" किया, और उसकी कॉल डिटेल्स और स्कूल से जुड़े मामलों की जांच की मांग की।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है और वजह तलाशने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।  

