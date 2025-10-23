Language
    'डाक्टर भ्रष्टाचारी, मैं खुद बेचता हूं नकली दवाएं...' मेडिकल स्टोर संचालक का वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सीरप से बच्चों की मौत के बाद, रीवा में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने नकली दवाएं बेचने की बात कबूली है। अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों को भ्रष्ट बताते हुए खुद को नकली दवाएं बेचने वाला बताया। उसने डॉक्टरों पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रशासन ने स्टोर को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी है।

    मेडिकल स्टोर संचालक ने कबूली नकली दवाएं बेचने की बात

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छिंदवाड़ा में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सीरप से मासूम बच्चों की मौत के बाद रीवा में एक दवा स्टोर संचालक ने नकली दवाओं की बिक्री की बात कबूली है। शहर के अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है जिसमें वह कह रहा है कि संजय गांधी अस्पताल के डाक्टर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। मैं खुद नकली दवाएं बेचता हूं। यह वीडियो सामने आने के बाद ड्रग विभाग सहित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमले ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है।

    मैं खुद बेचता हूं नकली दवाएं: दवा स्टोर संचालक 

    बहुप्रसारित वीडियो में अन्नपूर्णा ड्रग हाउस का संचालक बलवीर द्विवेदी कहता नजर आ रहा है कि संजय गांधी अस्पताल के डाक्टर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और मैं खुद नकली दवाई बेचता हूं। मेरे पास स्टोर में पर्याप्त मात्रा में नकली दवाएं रखी हुई हैं।

    उसने कहा कि जिले में कई डाक्टर मरीजों को जानबूझकर ऐसी दवाइयां लिखते हैं, जो सिर्फ चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स पर ही मिलती हैं, ताकि दोनों की सेटिंग बनी रहे। उसने कहा कि मेरे यहां ही नहीं, पूरे प्रदेश में डाक्टरों की मिलीभगत से नकली दवाएं बिक रही हैं। दवाओं का दाम 300 रुपये रहता है, लेकिन हम 50 रुपये में दे देते हैं। 400 की दवाएं 200 रुपये में दे देते हैं। संचालक ने कहा कि ये डाक्टर गरीबों की नहीं सोचते क्योंकि इनके अंदर पैसों की हवस है।

    संजय गांधी अस्पताल में सप्लाई होती हैं दवाएं

    इसी मेडिकल स्टोर से कई सालों से शासकीय संजय गांधी अस्पताल में दवाइयां सप्लाई हो रही हैं। सिविल सर्जन डा. प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक के वीडियो पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    टीम में तीन ड्रग इंस्पेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व खुद जिला स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं। शुरुआती जांच में टीम ने मेडिकल स्टोर पहुंचकर खरीदी-बिक्री के दस्तावेज जब्त किए हैं। सीएमएचओ डा. संजीव शुक्ला ने कहा कि वीडियो में उल्लेख की गई सभी बातों की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मामले को जांच में लिया गया है।