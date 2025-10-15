Language
    रीवा में ताक पर कानून, थाने के सामने पुलिसकर्मी से अभद्रता, वर्दी उतरवाने की दी धमकी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    रीवा में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। समान थाने के सामने कुछ युवकों ने एक पुलिसकर्मी से अभद्रता की और वर्दी उतरवाने की धमकी दी। थाने के सामने विवाद कर रहे युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की। पुलिसकर्मी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो युवकों ने उनसे अभद्रता की। मामला बढ़ता देख युवक भाग गए, पुलिस जांच कर रही है।

    रीवा में पुलिसकर्मी से अभद्रता। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रीवा में अपराधियों ने कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया, जिसका नतीजा है कि अब कानून के रखवालों को ही खुलेआम धमकियां मिल रही है ताजा मामला शहर के ही समान थाने के सामने का है, जहां थाना के सामने ही विवाद कर रहे दर्जनभर युवकों ने बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी से ही अभद्रता करते हुए वर्दी तकउतरवा देने की धमकी दे डाली।

    फिलहाल इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सरहंग पुलिसकर्मी से अभद्रता करते नजर आ रहे है । जानकारी के अनुसार बीती रात दर्जनभर युवक थाने के सामने एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे।इस दौरान भीड़ मच गई और गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया।

    रीवा में पुलिसकर्मी से अभद्रता

    वही थाने के सामने भीड़ के बीच विवाद होता देख थाने में मौजूद पुलिस जा पहुंची।पुलिसकर्मी बीच बचाव कर मामले को शांत करने का प्रयास कर रहा था तभी विवाद कर रहे सरहंगों ने पुलिस के साथ ही अभद्रता शुरू कर दी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मौके पर ही वर्दी उतरवा देने की धमकी देने लगे।

    थाने के सामने वर्दी उतरवाने की धमकी

    वायरल वीडियो में पुलिस बार-बार कहती नजर आ रही है कि “अगर कोई दिक्कत है तो थाने चलकर बताओ।” इस पर एक युवक भड़क गया और प्रधान आरक्षक को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली।फिलहाल मामला बढ़ता देख सभी युवक मौके से भाग निकले। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आखिर पुलिस क्या करती है।