दिल्ली और इंदौर से मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी, रीवा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान का सफल ट्रायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चोरहटा स्थित रीवा एयरपोर्ट पर गत मंगलवार को पहली बार 72 सीटर विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इससे पहले रीवा एयरपोर्ट पर सिर्फ 19 सीटर विमान ही उड़ान भरते थे। सफल ट्रायल के बाद अब जल्द ही रीवा से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए नियमित फ्लाइटें शुरू होंगी।

मंगलवार दोपहर एलायंस एयर कंपनी की टेस्ट फ्लाइट जबलपुर से उड़ान भरकर रीवा एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एलायंस एयर के इंजीनियर्स की टीम ने रनवे, सुरक्षा, और टेकऑफ पैरामीटर्स की जांच की। निर्धारित मानकों के परीक्षण के बाद लैंडिंग को पूरी तरह सफल घोषित किया गया।

दो एयरलाइंस शुरू करेंगी फ्लाइट एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार नवंबर 2025 के शुरुआती दिनों से अलायंस एयर 72 सीटर विमान सेवा शुरू करेगी। वहीं, इंडिगो एयरलाइंस 1 जनवरी 2026 से अपनी उड़ानें शुरू करेगी। दोनों एयरलाइंस अलग-अलग रूट्स पर संचालित होंगी। अलायंस एयर दिल्ली रूट पर जबकि इंडिगो इंदौर और मुंबई रूट पर सेवा देगी।