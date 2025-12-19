जब पाकिस्तानी सैनिक ने कहा- अगर भारत के अधिकारी और पाकिस्तान के जवान साथ मिल जाएं तो... रिटायर मेजर ने सुनाई कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस पर 1971 के भारत-पाक युद्ध की यादें ताजा हो जाती हैं। इस युद्ध में भारतीय सेना की निर्णायक जीत ने न केवल पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, बल्कि बांग्लादेश के जन्म को भी जन्म दिया।

सेवानिवृत्त मेजर जनरल लखविंदर सिंह ने एक ऐसी घटना साझा की है, जो भारतीय अधिकारियों के आगे बढ़कर नेतृत्व करने के जज्बे को उजागर करती है। युद्ध समाप्ति के बाद एक पाकिस्तानी सैनिक की यह टिप्पणी आज भी भारतीय सेना की बहादुरी और नेतृत्व की मिसाल बनती है।

77 वर्षीय सेवानिवृत्त मेजर जनरल लखविंदर सिंह, जो 1971 के युद्ध में डेरा बाबा नानक सेक्टर में तोपखाने की रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में तैनात थे, ने एक यादगार घटना याद की। युद्धविराम के बाद ईद के मौके पर मिठाई आदान-प्रदान के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय तोपखाने की गोलीबारी से हुए भारी नुकसान का जिक्र किया।