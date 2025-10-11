सेवानिवृत्त जज से साढ़े चार करोड़ रुपये की ठगी, बिहार का नेता कोलकाता से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। विधाननगर पुलिस ने बिहार के राजीव रंजन कुमार नामक नेता को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय सबलोग पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और हार गया था।

पिछले कुछ समय से वह कोलकाता के साल्टलेक इलाके में रह रहा था। आरोप है कि उसने कथित तौर पर धोखाधड़ी का धंधा चलाया और मोटी रकम की ठगी की। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला राजीव इस बार भी विभूतिपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की खुफिया इकाई ने सितंबर में साल्टलेक पूर्व थाने में दर्ज दो धोखाधड़ी के मामलों से उसे गिरफ्तार किया। इनमें से एक प्रमुख मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी से 4.49 करोड़ रुपये की ठगी का है। पूर्व न्यायाधीश चटर्जी ने गत सात सिंतबर को राजीव रंजन कुमार पर 4.49 करोड़ रुपये की ठगी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी।