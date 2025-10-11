Language
    सेवानिवृत्त जज से साढ़े चार करोड़ रुपये की ठगी, बिहार का नेता कोलकाता से गिरफ्तार

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    कोलकाता की विधाननगर पुलिस ने बिहार के नेता राजीव रंजन कुमार को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे कुमार पर सेवानिवृत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश से 4.49 करोड़ रुपये की ठगी और जाली दस्तावेज बनाकर 1 करोड़ रुपये का मकान बेचने का आरोप है। वह साल्टलेक में रह रहा था और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में था।  

    सेवानिवृत्त जज से साढ़े चार करोड़ रुपये की ठगी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। विधाननगर पुलिस ने बिहार के राजीव रंजन कुमार नामक नेता को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय सबलोग पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और हार गया था।

    पिछले कुछ समय से वह कोलकाता के साल्टलेक इलाके में रह रहा था। आरोप है कि उसने कथित तौर पर धोखाधड़ी का धंधा चलाया और मोटी रकम की ठगी की। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला राजीव इस बार भी विभूतिपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में था।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की खुफिया इकाई ने सितंबर में साल्टलेक पूर्व थाने में दर्ज दो धोखाधड़ी के मामलों से उसे गिरफ्तार किया। इनमें से एक प्रमुख मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्रजीत चटर्जी से 4.49 करोड़ रुपये की ठगी का है। पूर्व न्यायाधीश चटर्जी ने गत सात सिंतबर को राजीव रंजन कुमार पर 4.49 करोड़ रुपये की ठगी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी।

    कहा कि उनसे निवेश में भारी रिटर्न के नाम पर धोखाधड़ी की गई। मामले की जांच के बाद गुरुवार को बिधाननगर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर को दर्ज दूसरे मामले में राजीव पर साल्टलेक के सीडी ब्लाक में एक करोड़ रुपये मूल्य का मकान बेचने के लिए जाली दस्तावेज बनाने का आरोप है। एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजीव ने संपत्ति के दस्तावेज में हेराफेरी की और अवैध लेन-देन किया।