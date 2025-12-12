Language
    नवंबर की खुदरा महंगाई दर 0.71 प्रतिशत, खाद्य वस्तुओं की दरों में चार प्रतिशत की गिरावट

    By Rajeev KumarEdited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    नवंबर में खुदरा महंगाई दर 0.71 प्रतिशत रही, जो आरबीआई की सीमा से कम है। खाद्य वस्तुओं में 3.91 प्रतिशत की गिरावट आई, खासकर सब्जी, दाल और मसाले सस्ते ह ...और पढ़ें

    खाद्य वस्तुओं की दरों में चार प्रतिशत की गिरावट (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। खुदरा महंगाई दर एक प्रतिशत से नीचे रहने का सिलसिला जारी है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 0.71 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। वहीं, इस साल अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में खुदरा महंगाई दर 46 आधार अंक अधिक दर्ज की गई।

    फिर भी यह आरबीआइ की तरफ से खुदरा महंगाई दर के लिए तय दो प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से काफी कम है। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 3.91 प्रतिशत की गिरावट र ही। अक्टूबर में भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट देखी गई थी।

    सब्जी, दाल व मसाले की कीमतों में गिरावट जारी रहने की वजह से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी रही। नवंबर में सब्जी के दाम में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 22.30 प्रतिशत, दाल में 15.86 प्रतिशत तो मसाले में तीन प्रतिशत की गिरावट रही। फुटवियर की खुदरा कीमतों में भी 0.11 प्रतिशत की गिरावट रही।

    पिछले तीन महीनों से खुदरा महंगाई दर में नरमी के कारण ही आरबीआइ ने दिसंबर के पहले सप्ताह में रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की है। विशेषज्ञों के मुताबिक खुदरा महंगाई में कमी से लोगों के पास अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए पैसे बचते हैं जिससे अन्य वस्तुओं की मांग निकलती है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

    केरल में महंगाई चरम पर

    देश की खुदरा महंगाई दर एक प्रतिशत से भी नीचे चल रही है तो केरल की महंगाई दर में नवंबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8.27 प्रतिशत का इजाफा रहा। देश में सबसे अधिक महंगाई केरल में रही। कर्नाटक, तमिलनाडु एवं ज्म्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भी महंगाई दर देश की औसत महंगाई दर के मुकाबले अधिक रही।

    कर्नाटक में यह दर 2.64 प्रतिशत, तमिलनाडु नें 2.08 प्रतिशत तो जम्मू-कश्मीर में 2.31 प्रतिशत दर्ज की गई। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नवंबर की महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। बिहार की महंगाई दर (-1.67) प्रतिशत के साथ सबसे कम रही। दरअसल राज्यों की महंगाई वहां के मंडी शुल्क, ट्रांसपोटेशन आदि कारकों के प्रभावित होता है।

    नवंबर में किन वस्तुओं की कितनी रही महंगाई दर पिछले साल नवंबर के मुकाबले

    वस्तु          महंगाई दर प्रतिशत में

    अनाज        0.10 प्रतिशत

    मांस-मछली   2.50

    अंडा           3.77

    फल            6.87

    दूध             2.45

    चीनी           4.05

    कपड़ा         1.79

    मकान         2.95

    यातायात व संचार 0.88

    नवंबर में किन राज्यों में कितनी रही महंगाई दर प्रतिशत में

    उत्तर प्रदेश- (-1.06) प्रतिशत

    बिहार- (-1.67)

    हरियाणा- (-0.26)

    झारखंड- (-0.21)

    हिमाचल प्रदेश - 0.92

    मध्य प्रदेश - (-1.06)

    पंजाब - 1.65