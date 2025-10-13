नेशनल हाईवे पर गंदे टॉयलेट की सूचना दें, फास्टैग में इनाम के तौर पाएं एक हजार का रिचार्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। अब अगर आप किसी टोल प्लाजा पर गंदा टायलेट देखते हैं और उसकी जानकारी एनएचएआइ को देते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का इनाम फास्टैग रिचार्ज के रूप में मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह योजना 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू रहेगी।इस योजना के तहत हाईवे यात्री 'राजमार्ग यात्री' एप के नए संस्करण का उपयोग करके गंदे टायलेट की जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपना नाम, लोकेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (वीआरएन) और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। जांच के बाद यदि रिपोर्ट सही पाई जाती है, तो संबंधित वाहन नंबर पर 1,000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज कर दिया जाएगा।