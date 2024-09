भारत में नौकरी से क्यों खुश नहीं हैं कर्मचारी? आधे से अधिक लोग छोड़ना चाहते हैं जॉब; रिपोर्ट में बताई गई वजह

आधे से अधिक लोग छोड़ना चाहते हैं नौकरी

रिपोर्ट में के अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। "Happiness at Work – How Happy is India’s Workforce" शीर्षक वाली रिपोर्ट ने पूरे भारत में वर्क प्लेस को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट में 18 उद्योग क्षेत्रों के 2,000 कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें खुशी के स्तर में उल्लेखनीय असमानताएं देखी गई हैं। खासकर कि मिलेनियल्स के बीच, जो नौकरी की संतुष्टि के साथ सबसे अधिक संघर्ष करते दिखते हैं।

सर्वेक्षण में शामिल सभी कर्मचारियों में से 54 प्रतिशत अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक असंतोष मिलेनियल्स में पाया गया। इनमें से 59 प्रतिशत नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अधिक सहायक वातावरण, जहां कर्मचारी व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ा सकते हैं, वहां नौकरी छोड़ने की चाह रखने वालों की संख्या कम है। ऐसे अवसर वाले कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने पर विचार करने की संभावना 60 प्रतिशत कम पाई गई।