    अब बिजली कटौती से मिलेगी निजात, 24 घंटे होगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई; परमाणु ऊर्जा बिल संसद में पेश

    By Rajeev KumarEdited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    परमाणु ऊर्जा बिल 2025 के पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा परिवर्तन होगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से ...और पढ़ें

    24 घंटे होगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई परमाणु ऊर्जा बिल संसद में पेश (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। परमाणु ऊर्जा बिल 2025 के पारित होने पर ऊर्जा सेक्टर में बड़ा परिवर्तन होगा। यह विधेयक आज सदन में पेश हुआ। इस बारे में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को बताया कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से सोलर व पवन ऊर्जा को समर्थन मिलेगा जिससे देश भर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो सकेगी और पीक आवर में भी बिजली की कटौती नहीं होगी।

    परमाणु उर्जा का रास्ता साफ होने से भारत डाटा सेंटर की स्थापना का बड़ा केंद्र बन सकता है। डाटा सेंटर के लिए बिजली की भारी जरूरत होती है और भारत में डाटा सेंटर की स्थापना की पहल हो चुकी है। निजी-सार्वजनिक माडल पर परमाणु ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जाएगी।

    सोमवार को लोकसभा में बिल हुआ पेश

    सोमवार को इस बिल को लोक सभा में पेश किया गया। गोयल ने बताया कि सरकार आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति तैयार करती है। तभी पिछले 11 सालों में सोलर पावर की उत्पादन क्षमता में 46 गुना बढ़ोतरी हुई है।

    पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 2014 में 21,000 मेगावाट थी जो अब 53,000 मेगावाट हो चुकी है। 11 साल पहले कोयले की किल्लत के कारण कई पावर प्लांट बंद हो जाते थे और अब पावर प्लांट के पास 50 दिनों के बिजली उत्पादन के लिए कोयले का स्टाक है।

    कितना हुआ कोयले का उत्पादन?

    कोयले का उत्पादन एक अरब टन को पार कर चुका है। कोयले के आयात में भारी कमी आई है। गोयल ने बताया कि एथनाल के उत्पादन में बढ़ोतरी से किसानों की आय बढ़ी है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था जिसे पूरा कर लिया गया है। इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।