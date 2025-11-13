दिल्ली ब्लास्ट का सहारनपुर कनेक्शन, डॉक्टर आदिल के घर के बाहर क्या मिला? देखते ही उड़ गए पुलिस के भी होश
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड डॉ. उमर मोहम्मद तुर्किये स्थित हैंडलर के संपर्क में था। सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद के घर से श्रीनगर-दिल्ली का हवाई टिकट मिला है, जिससे उसके धमाके से पहले दिल्ली आने का पता चलता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ बड़ा धमाका अब एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिश के रूप में सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि यह हमला 'स्पेक्टैक्युलर स्ट्राइक' यानी बड़े पैमाने पर कई शहरों में एक साथकिए जाने वाले धमाकों की योजना का हिस्सा था।
यह भयानक धमाका एक बड़े आतंकी नेटवर्क की परतें खोल रहा है। जांच में सामने आया है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड डॉ. उमर मोहम्मद जिसे डॉ. उमर उन नबी के नाम से भी जाना जाता है, वो तुर्किये स्थित हैंडलर 'उकासा' के संपर्क में था।
घर से मिला टिकट
इस मामले पर जांच एजेंसियों को एक अहम सबूत मिला है। पुलिस ने बताया कि सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद के घर से एक हवाई टिकट बरामद हुआ है। इस टिकट से पता चला है कि आदिल 31 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था, यानी धमाके से कुछ ही दिन पहले।
पीटीआई के मुताबिक, यह टिकट आदिल के नाम पर था और उसके किराए के घर अंबाला रोड स्थित मनकमऊ में अमन विहार कॉलोनी के बाहर फेंके गए कचरे में मिला। पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
गतिविधियों की पड़ताल
पुलिस ने इस टिकट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। जांचकर्ता अब यह पता लगा रहे हैं कि आदिल ने दिल्ली में रहते हुए किन लोगों से मुलाकात की और उसका लाल किला ब्लास्ट से क्या संबंध था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आदिल को 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, यानी धमाके से चार दिन पहले।
