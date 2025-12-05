दिल्ली, मुंबई में बढ़े रियल एस्टेट विवाद, बिल्डरों की प्रतिष्ठा पर असर, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

पीटीआई,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में होमबायर्स और मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।

मुंबई की एक आवास सोसायटी के पुनर्विकास से संबंधित विवाद की सुनवाई कर रही जस्टिस जेबी पार्डीवाला और पीबी वराले की पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में रियल एस्टेट मामलों की गंभीरता बहुत अधिक है।

पीठ ने कहा, ''रियल एस्टेट की यह समस्या इन दोनों स्थानों पर बहुत गंभीर है। दिल्ली-एनसीआर में लाखों होमबायर्स हैं जो आवास परियोजनाओं से प्रभावित हैं। मुंबई में, यह पुनर्विकास परियोजनाओं के साथ है। कहीं और ऐसा नहीं होता। गुजरात में आप एक भी मामला नहीं पाएंगे जहां रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में विवाद हो। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।''