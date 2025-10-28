Language
    रतलाम में सूना घर देख प्लंबर ने बनाई चोरी की योजना, दो आरोपी गिरफ्तार; लाखों के माल पर किया था हाथ साफ

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:22 PM (IST)

    रतलाम के निराला नगर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर और नकदी बरामद की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिंस नामक एक प्लंबर ने घर में ताला लगा देखकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    रतलाम में सूना घर देख प्लंबर ने बनाई चोरी की योजना (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। औद्योगिक थाना क्षेत्र के निराला नगर में 26 अक्टूबर को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 16 हजार रुपये सोने-चांदी के जेवर और 1500 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने ऊंकाला रोड, सूरजमल जैन नगर निवासी 26 वर्षीय आरोपित मोईन पुत्र रफिक खान और उकाला रोड निवासी 27 वर्षीय आरोपित समीर पुत्र फकीर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है।

    दो अन्य आरोपित मोहन नगर निवासी गोलू उर्फ इमरान और राजेंद्र नगर निवासी प्रिंस फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। मोईन और समीर को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है।

    प्रेस वार्ता में सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि निराला नगर निवासी हरदीपसिंह खनूजा के यहां चोरी की वारदात हुई थी। खनूजा परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने देवास गया था। 26 अक्टूबर कि शाम करीब चार बजे जब परिवार लौटा तो घर का ताला टूटा मिला और चोरी का पता चला।

    घटना के बाद एसपी अमित कुमार ने आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में आरोपित आटो रिक्शा से घर में चोरी करने आते दिखे। पुलिस ने आटो रिक्शा की तलाश शुरू की और चालक समीर मोहम्मद और उसके साथी मोइन को हिरासत में लिया।

    पूछताछ में दोनों ने अपने साथी गोलू उर्फ इमरान और प्रिंस के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण और 1500 रुपये सहित करीब 17 हजार रुपये का चोरी किया गया सामान बरामद किया है। आरोपित समीर के पास से आइए थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक बाइक भी जब्त की गई है।

    आरोपित मोईन के खिलाफ पूर्व में चोरी के अपराध दर्ज है। मोईन भी मजदूरी का कार्य करता है। चोरों को पकड़ने में थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी, निरीक्षक अमित कोरी, एसआइ हिमाल सिंह, ध्यान सिंह सोलंकी, राजा तिवारी, नारायण सिंह जादौन, दिलीप रावत, रवि चंदेल, माखनसिंह, अभिषेक पाठक, विपुल भावसार, शांतिलाल डिंडोर, पारस चावला एवं शिव कुमार की भूमिका रही।

    प्रिंस ने ताला लगा देख रची थी साजिश

    पुलिस के अनुसार वारदात का मास्टरमाइंड आरोपित प्रिंस है, जो हरदीपसिंह के घर के पीछे वाली गली में एक मकान की प्लंबरिंग का काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद जब वह घूमता हुआ खनूजा के घर की गली से निकला तो देखा कि घर पर ताला लगा है।

    इसके बाद उसने अपने साथी गोलू उर्फ इमरान के साथ चोरी की योजना बनाई। बाद में गोलू ने मोइन और समीर को साथ लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक रात में चोरी को ट्रेस करने के लिए 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को जांचा, जिसके बाद अगले दिन दोपहर तक मोईन और समीर की गिरफ्तारी हो सकी।

    रिक्शा पहले ही पहुंचा दिया था आगे

    पुलिस ने रिक्शे की पहचान उसे कर उसके मालिक समीर को ढूंढा। आरोपितों ने घर में चोरी को अंजाम देने से पहले रिक्शा को पीछे की गली में पहुंचा दिया था। चोरी करने के बाद घर के पीछे से आरोपित निकले और रिक्शा में बैठकर मेडिकल कालेज होते हुए बंजली रिंग रोड से करमदी के रास्ते शेरानीपुरा पहुंचे, जहां से सभी अपने-अपने घर की ओर रवाना हो गए।

    अगले दिन जब चोरी का खुलासा हुआ तो चारो घर छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने मोईन और समीर को चोरी के अगले दिन ही रिंग रोड के यहां से दबोच लिया था। आरोपित गोलू और प्रिंस पहले ही शहर से बाहर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने रिक्शे (क्रमांक एमपी 07 आरए 2697) को जब्ती में लिया है।

    दो पैकेट में रखे थे रुपये, एक पैकेट घर में ही मिला

    हरदीप खनूजा ने घर से छह लाख रुपये, सोने-चांदी के आभूषण, दो लैपटाप और अन्य सामान चोरी होना बताया था। अगले दिन सोमवार को जब घर में ठीक तरह से जांच कि तो 04 लाख 50 हजार रुपये घर में ही मिलने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार हरदीप ने दो अलग-अलग पैकेट में डेढ़ लाख और साढे चार लाख रुपये रखे थे।

    साढे चार लाख रुपये घर से ही मिल चुके हैं। गिरफ्तार आरोपितों से सोने-चांदी के जेवर और 1500 रुपये बरामद किए है। जिनमें 50 के नोट की गड्डी और बड़ी मात्रा में सिक्के शामिल है। जेवर की कीमत करीब 15 हजार बताई जा रही है। दो लैपटाप, टैबलेट, साउंड सिस्टम और डेढ़ लाख रुपये की बरामदगी शेष दो आरोपितों से होना बाकी है।

