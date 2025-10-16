Language
    Video: पिता के इलाज में देरी से भड़का युवक, अस्पताल में जमकर काटा बवाल, दो पुलिसवालों की कर दी पिटाई

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    रतलाम के जिला अस्पताल में एक व्यक्ति ने पिता के इलाज में देरी होने पर हंगामा किया। उसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदतमीजी की और पुलिसकर्मियों से मारपीट की, नशे में होने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिसकर्मियों की अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में पिटाई करता आरोपित गौरव।

    डिजिटल डेस्क, रतलाम। अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपित ने आरक्षकों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस जवान भी वीडियो असमान्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है।

    जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात करीब 12 बजे दिलीप नगर निवासी गौरव पुत्र राजेंद्र सोलंकी उर्फ जिमा अपने पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचा था। इलाज में देरी को लेकर उसने ड्यूटी पर तैनात डाक्टर सीपी सिंह राठौर से पहले बदतमीजी की और फिर गाली-गलौज शुरू कर दी।

    पिता के इलाज में देरी पर हंगामा

    डाक्टर राठौर के विरोध करने पर आरोपित गौरव व उसके साथ आए लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए हंगामा करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख डाक्टर ने अस्पताल चौकी को सूचना दी। सूचना पर ड्यूटी पर मौजूद आरक्षक विकास गरवाल और होमगार्ड सैनिक प्रमोद महावर मौके पर पहुंचे और आरोपित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गौरव ने दोनों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए हाथापाई शुरू कर दी। उसने दोनों जवानों की अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में लात-घूसों से पिटाई कर दी, जबकि उसके साथ आए स्वजन और अन्य लोग वीडियो बनाते रहे।

    पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट

    कुछ देर बाद थाना स्टेशन रोड से चिता जवान मौके पर पहुंचे और आरोपित को हिरासत में लेकर थाने ले गए। थाने में भी आरोपित गौरव ने हंगामा जारी रखा। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि आरोपित गौरव पुलिस हिरासत में है। दोनों जवानों को थाने बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।