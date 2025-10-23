'पेट्रोल पंप वालों ने मेरी पत्नी को आंख मारी', भीलवाड़ा में SDM और पेट्रोल पंप कर्मचारी में मारपीट, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़कांड ने तूल पकड़ लिया है। इस मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने तीन पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मगंलवार को प्रतापगढ़ के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) छोटू लाल शर्मा की जसवंतपुरा इलाके में एक सीएनजी और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ वाहनों की कतार में उन्हें प्राथमिकता देने को लेकर बहस हो गई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा पहले पहुंचने का दावा करते हुए पहले तेल भरने की बात करने लगे।

एसडीएम ने मारा थप्पड़ इस पर वहां मौजूद पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो एसडीएम ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मार दिया - जिसके बाद कर्मचारी ने भी वैसा ही जवाब दिया। पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटू लाल शर्मा से हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि शारीरिक झड़प और उत्पीड़न की शिकायत दोनों की जांच चल रही है।

एसडीएम की पत्नी का दावा इस पूरे घटना का वीडियो वायरल होने के साथ ही सोशल मीडिया यूजर ने एसडीएम छोटू लाल शर्मा के पत्नी दीपिका व्यास द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। वायरल हो रहे शिकायतों के स्क्रीनशॉट के अनुसार, व्यास ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि एक कर्मचारी ने उन्हें आँख मारी और अश्लील टिप्पणी की, जिसके कारण कथित तौर पर झगड़ा हुआ।