महिला ने जिम जाने के लिए बुक की रैपिडो, सुनसान इलाके में ले जाकर राइडर ने कर दी ये हरकत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कल्याण में एक रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने महिला यात्री को सुनसान इलाके में ले जाकर कथित तौर पर छेड़छाड़ की और उसके पर्स से एक हजार लूट लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक बलिराम सिंह सिंगेशी ने बताया कि 26 वर्षीय महिला ने शनिवार शाम करीब 7 बजे चिकनघर इलाके से कल्याण रेलवे स्टेशन के पास स्थित अपने जिम जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी।

कल्याण में रैपिडो चालक ने महिला से की छेड़छाड़ आरोपी चालक 19 वर्षीय सिद्धेश परदेशी, जो पिछले करीब डेढ़ महीने से रैपिडो से जुड़ा था, उसे तय स्थान पर ले जाने के बजाय सिंडिकेट इलाके में पुलिस कालोनी के पास एक अंधेरे और सुनसान रास्ते की ओर ले गया।

महिला के विरोध करने पर आरोपी ने वाहन रोककर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और पर्स से एक हजार निकाल लिए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी ने महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर लूटा पुलिस ने आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया है। आरोपी को 18 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं वह पहले भी इस तरह के अपराधों में शामिल तो नहीं रहा है।

घटना के बाद राज्य परिवहन विभाग ने रैपिडो, ओला और उबर जैसी एप-आधारित सेवाओं से जवाब तलब किया है। विभाग ने इन कंपनियों से पूछा है कि नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों का परिवहन करने के आरोप में उन्हें दी गई अस्थायी अनुमति क्यों न रद्द की जाए।