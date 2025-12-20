Language
    रणथंभौर में बढ़ा बाघों का कुनबा, बाघिन सुल्ताना ने दिया 2 शावकों को जन्म

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी-107 सुल्ताना ने दो शावकों को जन्म दिया है, जिससे बाघ-बाघिनों की संख्या 73 हो गई है। सुल्ताना अपने शावकों ...और पढ़ें

    रणथंभौर में बाघिन सुल्ताना ने दो शावकों को जन्म दिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी-107 सुल्ताना ने दो शावकों को जन्म दिया है। अब रणथंभौर में बाघ-बाघिनों की संख्या 73 हो गई है। सुल्ताना शुक्रवार को अपने दोनों नन्हें शावकों को मुंह में लेकर घुमती हुई नजर आई।

    सुल्ताना शावकों के साथ सुबह रणथंभौर दुर्ग से गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते पर द्वार के पास नजर आई। सुल्ताना ने रणथंभौर में मिश्रदर्रा द्वार के निकट शावकों को जन्म दिया है।

    इससे पहले भी सुल्ताना ने जितने भी शावकों को जन्म दिया वह सब मिश्रदर्रा द्वार के निकट बनी गुफा में हुए हैं। सुल्ताना की उम्र नौ वर्ष है और वह बाघिन टी-39 की बेटी है।

    रणथंभौर के जिला वन अधिकारी मानस सिंह ने बताया कि सुल्ताना और दोनों शावकों पर नजर रखी जा रही है। वनकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।