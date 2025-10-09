VIDEO: रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा, दो बाघिनों के बीच टेरिटोरियल फाईट देख गदगद हुए पर्यटक
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। मीरा ने अपनी माँ को इलाके पर कब्जा करने की चुनौती दी, जिसके बाद दोनों में हिंसक संघर्ष हुआ। रिद्धि ने मीरा को हराकर अपना क्षेत्र सुरक्षित रखा। यह घटना रणथंभौर में बाघिनों के क्षेत्र के लिए संघर्ष को दर्शाती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जंगल सभी को आकर्षित करता है। यहां की शांति, वन्यजीव और पेड़-पौधे दिल को लुभाने का काम करते हैं।जंगल के इसी शांति भरे माहौल में मंगलवार को पर्यटकों को एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
जहां रणथंभौर की एक प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि (टी-124) रिजर्व जोन-3 में अपनी बेटी मीरा के साथ भिड़ती ह्हुई नजर आई।जंगल सफारी के दौरान मां-बेटी की इस अनोखी लड़ाई को देख पर्यटक उत्साहित हो उठे।इस पूरी घटना का एक विडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दोनों बाघिनों को भिड़ते हुए देखा जा सकता है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिनों का संघर्ष
रणथंभौर में जंगल सफारी के दौरान सुबह-सुबह पहले मां और बेटी बाघिनों को एक-दूसरे के पास देखा गया। लेकिन मीरा ने जल्द ही मां रिद्धि को अपने इलाके पर कब्ज़ा करने की चुनौती दे डाली। जिसके तुरंत बाद यह चुनौती एक हिंसक लड़ाई में बदल गई। दोनों बाघिनें को ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ते हुए देखा गया.उनकी आवाज से जंगल कि शांति शोर में बदल गई।मां-बेटी के बीच का ये संघर्ष छोटा लेकिन जोरदार था अंत में रिद्धि ने जीत हासिल कर ली। मीरा ने हार मान ली और वापस जंगल में भाग गई।
कौन हैं बाघिन रिद्धि?
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मुताबिक, बाघिन रिद्धि इसी उद्यान की प्रसिद्ध बाघिन 'मछली' की पांचवीं पीढ़ी है। वह बाघिन एरोहेड की बेटी है और अपनी परदादी की तरह ही बलवान है। रिद्धि ने अब अपनी मां के इलाके को अब अपना इलाका बना लिया है और उसे जोन 3 और 4 में पदम झील, राज-बाग, मलिक झील और मंदूब इलाके में देखा जा सकता है।
बाघिनों मछली कि विरासत
इस क्षेत्र को रणथंभौर का दिल माना जाता है, जहां प्रमुख बाघिनों की विरासत 'मछली' से शुरू हुई, उसके बाद उसकी बेटी सुंदरी, फिर कृष्णा, एरोहेड और अब रिद्धि पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है।
रणथंभौर की एक प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि (टी-124) रिजर्व जोन-3 में अपनी बेटी मीरा के साथ भिड़ती हुई नजर आई। जंगल सफारी के दौरान मां-बेटी की इस अनोखी लड़ाई को देख पर्यटक उत्साहित हो उठे। pic.twitter.com/VgQlKoGVzp— GARIMA SINGH (@azad_garima) October 9, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।