    'प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों...' राज्यसभा में सभापति ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को दिखाया आईना

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    राज्यसभा में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के आरोपों पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल में मुद्दों ...और पढ़ें

    राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को दिखाया आईना 

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्यों को ज्यादा मौके देने के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के आरोपों पर राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरूवार को उस समय उन्हें आईना दिखाया, जब प्रश्नकाल में पहला सवाल पूछने का उनका नंबर आया।

    उनका यह सवाल संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा था। सभापति ने कहा कि राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों व शून्यकाल उठाए जाने वाले मुद्दों के चयन की पूरी व्यवस्था पारदर्शी है।

    इसका चयन लाटरी के जरिए होता है। सभापति ने उन्हें हर दिन अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का सुझाव दिया। दरअसल कांग्रेस नेता ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाए गए कुल 17 विषयों में सर्वाधिक 14 मौके भाजपा सांसदों को मिलने पर सवाल खड़े किए थे।

    इस पर वैसे तो सभापति ने तुरंत ही उन्हें जवाब दिया और उनके आरोपों को खारिज किया था। हालांकि गुरूवार को प्रश्नकाल के शुरू होते ही जैसे उनका पहला नाम आया तो सभापति ने उनका नाम पुकारते हुए कहा कि आपका आज पहले नाम आया है। यह सवालों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली लाटरी की व्यवस्था से आया है।