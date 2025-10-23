राजनाथ सिंह आज से जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के दौरे पर, सेना के जवानों से करेंगे बात
जागरण संवाददाता, जयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर तक जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे। इस दौरान वह सैन्य कमांडर्स की कान्फ्रेंस में भाग लेंगे और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था व सैन्य तैयारियों पर चर्चा करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सत्र की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी के लिए जैसलमेर में उच्च स्तरीय तैयारियां चल रही हैं।
राजनाथ सिंह सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 और 24 अक्टूबर को जैसलमेर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सम्मेलन में सुधार वर्ष के लिए भारतीय सेना के फोकस पर एक प्रस्तुति भी शामिल होगी।
विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे
सेना के एक चुस्त, अनुकूलनशील, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बल बनने के लक्ष्य के अनुरूप, वरिष्ठ अधिकारी प्रभावी निर्णय लेने की नई पद्धतियों को प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे।
लोंगेवाला में जवानों से मुलाकात भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की स्थिति, तकनीकी बदलाव और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर विचार होगा। सेना ने इसे सुधारों का वर्ष बताया है।
रक्षा मंत्री कैक्टस पार्क का उद्घाटन भी करेंगे
रक्षा मंत्री जैसलमेर में आर्मी वार रूम म्यूजियम में शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन भी करेंगे, जहां सेना के इतिहास और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की जाएंगी। यह नया लाइट एंड साउंड शो सीमा पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला पश्चिमी सीमा दौरा है।
