'आजादी के बाद से हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब बन रहे आत्मनिर्भर', पुणे में बोले राजनाथ सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस अभियान के दौरान सशस्त्र बलों की ओर से उपयोग किए गए ज्यादातर उपकरण स्वदेशी थे।

भारत ने उस बाधा को तोड़ दिया है, जो आजादी के बाद से बनी हुई थी। सरकार ने देश में हथियारों के निर्माण को मजबूत प्रोत्साहन दिया है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ा भारत: राजनाथ रक्षा मंत्री पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में यह मुश्किल था, क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर हरे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेश से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था। भारत ने अब उस बाधा को तोड़ दिया है, जो आजादी के बाद से बनी हुई थी।'

'पहले दूसरे देशों से खरीदने की थी आदत' राजनाथ ने कहा, 'हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि देश रक्षा खरीद के मामले में एक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदने के आदी हो गए थे।'

उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 46 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक घरेलू रक्षा निर्माण को तीन लाख करोड़ रुपये तक ले जाना और रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।

'ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग अधिकांश हथियार स्वदेशी' राजनाथ ने कहा, 'आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबसे शानदार उदाहरण है, क्योंकि सशस्त्र बलों द्वारा प्रयोग किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे।'