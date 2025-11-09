'अगर वो ऐसा करते हैं तो....', PAK के परमाणु परीक्षण पर क्या होगा भारत का जवाब? राजनाथ सिंह ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के इस दावे पर जवाब दे रहे थे कि पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है।

ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद बढ़ी अटकलों पर राजनाथ सिंह ने कहा, "जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें करने दें; हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? जो कुछ भी हो, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं।" अगर पाकिस्तान टेस्ट करता है तो क्या भारत भी ऐसा ही करेगा? उन्होंने जवाब दिया, "पहले देखते हैं कि वे ऐसा करते हैं या नहीं।"

ट्रंप की टिप्पणी पर राजनाथ सिंह का जवाब रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस ऐलान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका 30 साल से ज्यादा समय बाद न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट फिर से शुरू करेगा और इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों द्वारा हाल ही में किए गए टेस्ट का हवाला दिया था। ट्रंप ने खास तौर पर पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस्लामाबाद लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है।

रणधीर जायसवाल ने क्या कहा था? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, “चोरी-छिपे और गैर-कानूनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज पाकिस्तान के इतिहास के मुताबिक ही हैं, जो दशकों से स्मगलिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल के उल्लंघन, सीक्रेट पार्टनरशिप, एक्यू खान नेटवर्क और आगे न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार के इर्द-गिर्द घूमता रहा है।”