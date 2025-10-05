Language
    Rajasthan: भीलवाड़ा में नाबालिग प्रेमिका की शादी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, दो घंटे बाद समझाइश से उतरा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका की जबरन शादी से नाराज़ होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गोविंद नामक इस युवक ने लव मैरिज की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर रील पोस्ट की और आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस और परिवार की समझाइश के बाद वह नीचे उतरा जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।

    भीलवाड़ा में नाबालिग प्रेमिका की शादी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका की जबरन शादी को लेकर नाराज हो गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने लव मैरिज की मांग को लेकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और धमकी दी कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह कूद जाएगा।

    मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और युवक को टावर से नीचे उतरने के लिए समझाइश शुरू की। मामला संजय कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर एरिया का है। युवक गोविंद (22) का कहना था कि उसकी प्रेमिका भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घरवालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी।

    दो घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा युवक

    टावर पर चढ़कर गोविंद ने इंस्टाग्राम रील में अपने पिता और प्रेमिका के परिवार का नाम लेते हुए कहा कि थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने धमकी दी कि उसकी मौत की जिम्मेदारी लड़की के परिवार की होगी।

    दो घंटे तक टावर पर रहने के बाद, मौके पर मौजूद पुलिस और परिवार की समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा। सुभाष नगर थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और इस मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा। युवक के इस कदम से इलाके में हलचल मच गई और स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए। लड़की के परिवार का कहना है कि उन्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं है और लड़के के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।