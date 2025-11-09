Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मां बनी कुमाता, राजस्थान में महिला ने जन्म के कुछ घंटों बाद नवजात का गला घोंटा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:14 AM (IST)

    राजस्थान के चूरू जिले के एक सरकारी अस्पताल में 40 वर्षीय एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद अपने नवजात बेटे की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी गुड्डी देवी ने गुरुवार रात अपने पांचवें बच्चे को जन्म दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजस्थान में महिला ने जन्म के कुछ घंटों बाद नवजात का गला घोंटा (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, जयपुर। राजस्थान के चूरू जिले के एक सरकारी अस्पताल में 40 वर्षीय एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद अपने नवजात बेटे की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी गुड्डी देवी ने गुरुवार रात अपने पांचवें बच्चे को जन्म दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सुखराम चोटिया ने कहा कि कुछ घंटे बाद, जब परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल के वार्ड में सो रहे थे, उसने गला घोंटकर शिशु की हत्या कर दी।

    प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गुड्डी देवी गंभीर आर्थिक तंगी और मानसिक संकट से जूझ रही थीं। उनके पति ताराचंद लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर पड़े हैं।

    पुलिस ने बताया कि उसने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों से कहा था कि वह एक और बच्चे के पालन-पोषण का बोझ नहीं उठा सकती।

    यह घटना शुक्रवार सुबह तब प्रकाश में आई जब गुड्डी की बड़ी बहन मैना देवी ने देखा कि नवजात शिशु हिल-डुल नहीं रहा है।

    एसएचओ ने कहा कि उन्होंने बच्चे की गर्दन पर गहरे निशान देखे और तुरंत डॉक्टरों को सूचित किया, जिन्होंने शिशु को मृत घोषित कर दिया।

    पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

    चोटिया ने कहा कि आरोपी का अभी भी अस्पताल में प्रसवोत्तर उपचार चल रहा है। उसे चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा।