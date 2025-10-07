Language
    राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलराज सिंह निलंबित, गड़बड़ियों के लगे आरोप

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:43 PM (IST)

    राजस्थान के जोबनेर स्थित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डा. बलराज सिंह को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कुलगुरु के खिलाफ कई गड़बडि़यों की शिकायतें मिली थीं जिसमें नियमों का उल्लंघन शामिल है। राज्यपाल ने शिकायतों की जांच के लिए कमेटी गठित की है।

    राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलराज। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोबनेर स्थित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डा. बलराज सिंह को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कुलगुरु के खिलाफ कई गड़बडि़यों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें नियमों का उल्लंघन शामिल है।

    राज्यपाल ने शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। राजभवन के बयान के अनुसार, कुलगुरु ने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया और गलत तरीके से तबादले किए, जिससे पद का दुरुपयोग हुआ।