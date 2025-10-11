Language
    राजस्थान: एंटी नारकोटिक्स टीम का बड़ा एक्शन, हेरोइन तस्करी में दो गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    राजस्थान के श्रीगंगानगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत साढ़े सात करोड़ रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि वे इसे आगे पहुंचाने वाले थे और उन्हें इसके लिए पैसे मिलने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    हेरोइन तस्करी केस में दो गिरफ्तार (प्रतीकात्मक)


    जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में दो युवकों प्रभदीप सिंह और करनजोत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

    उनके पास से एक किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। दोनों युवक पंजाब के तरनतारन जिले के खडूरसाहिब के निवासी हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे हेरोइन के पैकेट को केसरी सिंहपुर बस स्टैंड के निकट से प्राप्त कर रहे थे, जिन्हें टाइवाल गांव में जशन सिंह को सौंपना था।

    इसके लिए उन्हें 47 हजार रुपये दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत साढ़े सात करोड़ रुपये है। मामले की जांच जारी है।