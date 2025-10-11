राजस्थान: एंटी नारकोटिक्स टीम का बड़ा एक्शन, हेरोइन तस्करी में दो गिरफ्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक किलो 492 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत साढ़े सात करोड़ रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि वे इसे आगे पहुंचाने वाले थे और उन्हें इसके लिए पैसे मिलने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हेरोइन तस्करी केस में दो गिरफ्तार (प्रतीकात्मक)

